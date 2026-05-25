Ο Σάσα Βεζένκοφ έβαλε το τρόπαιο της Euroleague σε τραπεζάκι στο μπαλκόνι του και το πόσταρε στα social media

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Euroleague της ιστορίας του, “λυγίζοντας” τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four, στο “Telekom Center”. Ο Σάσα Βεζένκοφ αποτέλεσε έναν από τους πυλώνες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πορεία προς τον τίτλο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συγκινήθηκε με την κατάκτηση της πρώτης του Euroleague και στη συνέχεια το πανηγύρισε έξαλλα, μαζί με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό αλλά και τους φίλους της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Βούλγαρος “αστέρας” του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Αυτό το βραβείο, παρέα με εκείνο του πρώτου σκόρερ και του μέλους της κορυφαίας πεντάδας της Euroleague, όπως φυσικά και το βαρύτιμο τρόπαιο που κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026) βρήκαν θέση τους στο τραπεζάκι του 30χρονου φόργουορντ, στο μπαλκόνι του!