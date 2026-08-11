ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2: Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία τον έστειλαν στα πλέι οφ του Conference League

Με “χρυσό” σκόρερ τον Σίριλ Ντέσερς στην παράταση και πρωταγωνιστή τον Λιβάι Γκαρσία στην κανονική διάρκεια ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σόφια, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ 1948 με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League. Δείτε το live του αγώνα.

Ένα βήμα μακριά από τη League Phase του Conference League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ έκανε έστω και δύσκολα το χρέος της στη Βουλγαρία, νίκησε την ΤΣΣΚΑ 1948 με 2-1 στην παράταση και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε.

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Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε και πάλι να δεχθεί ένα “χαζό” γκολ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί την παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο των μαχητικών Βούλγαρων.

Στο έξτρα μισάωρο, ο Ντέσερς πήρε την σκυτάλη από τον Λιβάι Γκαρσία και χάρισε στο τριφύλλι την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League.

Οι δύο επιθετικοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά φέτος, έκαναν τη διαφορά και έδωσαν συνέχεια στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του τριφυλλιού.

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Τα γκολ του Παναθηναϊκού

Ο αγώνας

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε αρκετές «εκπλήξεις» και σε πρόσωπα, αλλά και στη διάταξη του Παναθηναϊκού, καθώς λόγω της απουσίας και των δύο δεξιών μπακ του, επέλεξε για πρώτη φορά τριάδα στην άμυνα (3-4-3) με τον Κάτρη δεξιό στόπερ και τον Ζαρουρί να «παίρνει» όλη την πλευρά, ενώ έδωσε φανέλα βασικού στον Λιβάι Γκαρσία στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Η ΤΣΣΚΑ 1948 έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 6’, όταν το πλασέ του Ρούσεβ μέσα απ’ την περιοχή απέκρουσε εντυπωσιακά στο «παράθυρό» του ο Πένια.

Στο 11’ από φάουλ του Κυριακόπουλου, ο Ντε Φράι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μαρίνοβ έδιωξε προ του Φαν Ντρόνγκελεν κι ο Αντίνο με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα άουτ. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 38’ ο Ραστόντερ επιχείρησε μία ατομική ενέργεια απέναντι σε 4 αμυντικούς, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο 44’ έπειτα ωραίο συνδυασμό του Ζαρουρί με τον Λιβάι Γκαρσία, ο Μαροκινός πλάσαρε μέσα απ’ την περιοχή, όμως ο Μαρίνοβ απέκρουσε με τα πόδια.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πλησίασε το γκολ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα με ένα σουτ του Λιβάι Γκαρσία που έβγαλε ασταθώς ο Μαρίνοβ. Στο 56’ ο Αντίνο είχε ένα τελείωμα που μπλόκαρε ο Μαρίνοβ στο 56’, ενώ στο 60’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Ο Λιβάι Γκαρσία έκλεψε ψηλά, «πάτησε» στην περιοχή κι από πολύ πλάγια θέση με άψογο αριστερό πλασέ έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 68’ από πολύ ωραία ασίστ του Αντίνο, ο Ντέσερς πρόλαβε να πλασάρει, αλλά έδιωξε ο Μαρίνοβ, ενώ στο 80’ το σουτ του Γιάγκουσιτς βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ 1948. Στο 87’ η ΤΣΣΚΑ 1948 «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό σε μία φάση που η άμυνα του «τριφυλλιού» δεν αντέδρασε καλά. Σε εκτέλεση πλαγίου άουτ, η μπάλα έφτασε στον Ντβάλι που πλάσαρε με τη μία και ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση.

Εκεί ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα στο 4ο λεπτό της παράτασης. Από πολύ ωραίο συνδυασμό των Ταμπόρδα και Κυριακόπουλου, ο τελευταίος έβγαλε ωραία σέντρα προς τον Ντέσερς, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-1 για τους «πράσινους». Στο 105’ και στο 108 ο Σομπρέρο είχε δύο σουτ που πέρασαν άουτ, ενώ στο 117’ ο Μαρίνοβ είχε άλλη μία μεγάλη επέμβαση στο δυνατό σουτ του Ταμπόρδα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάντερ Αλεξαντρόβ, 4-4-1-1): Μαρίνοβ, Μεντίνα (106’ Γκρίμπιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (101’ Κρεμπς), Ζεμζεμί, Ρούσεβ (83’ Σομπρέρο), Μάγιερ (83’ Βιτάνοβ), Α. Ίλιεβ (65’ Ντιαλό).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 3-4-3): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Ζαρουρί (79’ Τουμπά), Τσιριβέγια (88’ Τσέριν), Καμαρά, Κυριακόπουλος (105’ λ.τρ. Κοντούρης), Λιβάι Γκαρσία (66’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (89’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (66’ Ντέσερς).