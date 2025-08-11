Συμβαίνει τώρα:
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Αλ Αχλί για τη μεταγραφή του Νεμάνια Μαξίμοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους

Αναμένεται η τελική απόφαση του παίκτη σύμφωνα με το δημοσίευμα
Ο Μαξίμοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού
Ο Μαξίμοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Προς την έξοδο οδεύει ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό, με ρεπορτάζ από τη Σερβία να αναφέρουν ότι υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στο «τριφύλλι» και την Αλ Αχλί για τη μεταγραφή του 30χρονου μέσου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με το Sportklub, η πρόταση της ομάδας του Ντουμπάι ήταν ανώτερη οικονομικά από εκείνη της Ρεάλ Οβιέδο, η οποία επίσης είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Μαξίμοβιτς, λόγω της παρουσίας του Βέλικο Παούνοβιτς στον πάγκο της. Πλέον, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση είναι να δώσει τη συγκατάθεσή του και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμη δύο χρόνια.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η συμφωνία θα «κλειδώσει» αμέσως μετά τη ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, την Πέμπτη 14 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να εισπράξει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από τη μεταγραφή, ένα ποσό που ενισχύει σημαντικά τα ταμεία του ενόψει της συνέχειας.

Αν και ο Μαξίμοβιτς αποκτήθηκε μόλις πριν από έναν χρόνο, φαίνεται ότι το κεφάλαιο «Παναθηναϊκός» για τον διεθνή Σέρβο φτάνει στο τέλος του.

