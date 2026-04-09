Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για τον Τσάρλι Χιουζ της Χαλ μέσω Ατζούν σύμφωνα με τους Άγγλους

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη το μετεγγραφικό του σχεδιασμό για το καλοκαίρι, με τον Τσάρλι Χιουζ της αγγλικής Χαλ να βρίσκεται στη λίστα του για τις θέσεις των αμυντικών.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Τσάρλι Χιουζ αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μετά την εξαιρετική σεζόν της Χαλ, που διεκδικεί την άνοδο στην Premier League και ο Παναθηναϊκός έχει το… πλεονέκτημα, λόγω της σχέσης του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ατζούν Ιλιτζαλί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος παράγοντας βρίσκεται στη διοίκηση της Χαλ και έτσι οι “πράσινοι” είναι το φαβορί για την απόκτηση του 22χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής: «Ο Τσάρλι Χιουζ, ένας 22χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Χαλ Σίτι, ξεχωρίζει για τη σημαντική του εξέλιξη, συνδυάζοντας δύναμη με καλή αντίληψη του παιχνιδιού. Καθώς η ομάδα του διεκδικεί την άνοδο από την Championship στην Premier League, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν πωλήσεις βασικών παικτών σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου. Σύμφωνα με φήμες, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στις ομάδες που ενδέχεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή τους, πιθανώς λόγω της σχέσης ανάμεσα στον Αλαφούζο και τον Ατζούν».