Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου

Στην τελική ευθεία η συγκεκριμένη μετεγγραφή των “πρασίνων”
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/Alberto Estevez

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει την πέμπτη του μετεγγραφή, στο “παράθυρο” του Ιανουαρίου, με την απόκτηση του Άλεξ Κραλ. Το “τριφύλλι” έχει έρθει σε ουσιαστική συμφωνία τόσο με τον 27χρονο Τσέχο μέσο όσο και με την Ουνιόν Βερολίνου, ανοίγοντας τον δρόμο για την άφιξή του παίκτη στην Αθήνα, μέσα στις επόμενες ημέρες!

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κινήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα, βάζοντας τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην τελική της ευθεία, την ώρα που συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον Σαντίνο Αντίνο.

Ο υψηλόσωμος (1,86μ.) διεθνής με την εθνική Τσεχίας μέσος, αγωνίζεται εδώ και ενάμιση χρόνο στην Ουνιόν Βερολίνου, μετρώντας 42 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ σε Champions League, Bundesliga και Κύπελλο Γερμανίας. Με την Εθνική Ομάδα της χώρας του, ο Κραλ έχει καταγράψει 48 συμμετοχές, ενώ έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε τρεις περιπτώσεις.

Ο διεθνής χαφ, που μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση τις θέσεις “6” και “8”. Πριν τη γερμανική ομάδα, ο Κραλ είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Σλάβια Πράγας, τη Γουέστ Χαμ, την Σπαρτάκ Μόσχας, τη Σάλκε και την Εσπανιόλ.

