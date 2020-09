Την απόκτηση του Αντόνιο Τσόλακ από την Ριέκα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ λίγο μετά από αυτή του Μούσα Ουαγκέ από την Μπαρτσελόνα.

Ο Αντόνιο Τσόλακ είναι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του 27χρονου Κροάτη επιθετικού από την Ριέκα έναντι ενός ποσού κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Ο Τσόλακ όπως και ο Ουαγκέ είναι διαθέσιμοι για τα ματς με την Κρασνοντάρ στα Play Offs του Champions League, καθώς έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη λίστα που έστειλε στην UEFA ο Αμπέλ Φερέιρα.

Pregame transfer n.2!! We welcome our new striker #ColakIsHere #PAOK #RiseUp #transfers #welcome pic.twitter.com/JWmnZwekSD