Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε

Ο Σόλα Σορετίρε δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη νέα σεζόν και ο ΠΑΟΚ έφθασε σε συμφωνία με την ολλανδική Τσβόλε, για το δανεισμό του 21χρονου ποδοσφαιριστή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Ο ΠΑΟΚ είχε επενδύσει πέρυσι στο ταλέντο του Σόλα Σορετίρε, αλλά αυτός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση βασικού στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και έτσι αποφασίστηκε να μετακομίσει στην Ολλανδία για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Τσβόλε.

Οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν μάλιστα το δανεισμό του, αναφέροντας σχετικά τα εξής: |Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26. Καλή επιτυχία στην Ολλανδία, Σόλα!”.