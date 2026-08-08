Αθλητικά

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ έγινε πατέρας για δεύτερη φορά

Μετά το γιο του, ο σούπερ σταρ του ΠΑΟΚ απέκτησε και ένα κοριτσάκι
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας με τον γιο του στην Τούμπα (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν στο ΠΑΟΚ, αλλά εξίσου καλά πάει και η προσωπική του ζωή, με τη σύζυγό του να φέρνει στη ζωή το δεύτερο παιδί τους.

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια αγκαλιά με τον γιο του στην Τούμπα, έγινε γνωστό ότι το μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ έγινε ξανά πατέρας, αποκτώντας και ένα κοριτσάκι.

Η οικογένεια του 23χρονου μεσοεπιθετικού πλέει έτσι σε πελάγη ευτυχίας, με τον ίδιο να ανακοινώνει πρόσφατα ότι δεν θα συμμετέχει στους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, για να βρίσκεται κοντά τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo