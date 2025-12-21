Ο ΠΑΟΚ καταγγέλλει εισβολή οπαδών της ΑΕΚ στο ντέρμπι του χάντμπολ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Το μεγάλο ματς της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου χάντμπολ ανδρών, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ «βάφτηκε» κιτρινόμαυρο. Με γκολ του Αραμπατζή στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ένωση επικράτησε 26-25 στην αίθουσα «Γ. Λασσιμάτης» του ΟΑΚΑ και πέρασε στο final-4 (30 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου), όπου θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο της, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς με παράπονα για τη διαιτησία.

Το… τρίτο ημίχρονο του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ήταν γεμάτο! Και αυτό γιατί η διοίκηση των Θεσσαλονικέων εξέδωσε ανακοίνωση με καταγγελίες τόσο για την απόδοση της διαιτησίας, όσο και για τη φιλοξενία της οποίας λέει ότι έτυχε από τους «κιτρινόμαυρους».

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ καταγγέλλει «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ» μετά το τέλος του προημιτελικού στο Κύπελλο και χαρακτηρίζει «απαράδεκτες τις συνθήκες» στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» .

Η σχετική ανακοίνωση:

Ο ΠΑΟΚ, καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα ντροπιαστικά και επικίνδυνα εκτυλίχθηκαν στον προημιτελικό Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης, έλλειψης ασφάλειας και θεσμικής ανεπάρκειας.

Οι συνθήκες τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις κερκίδες ήταν απαράδεκτες, με πλήρη καταστρατήγηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκε εισβολή οπαδών εντός του αγωνιστικού χώρου, γεγονός εξαιρετικά σοβαρό, επικίνδυνο και απολύτως καταδικαστέο, το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα τους διοργανωτές και όσους είχαν την ευθύνη της τάξης.

Παράλληλα, σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο και στοχοποίηση του αθλητή μας Γιώργου Παπαβασίλη, καθώς και αξιωματούχων του ΠΑΟΚ, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση ή προστασία, σε ένα περιβάλλον πλήρους ασυδοσίας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η διαιτησία ήταν εξοργιστικά κακή και απολύτως καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Τα δίλεπτα εφαρμόστηκαν «με το γράμμα του νόμου» μόνο εις βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ για να τιμωρηθεί ο αντίπαλος έπρεπε να σκιστούν φανέλες και να ανοίξουν μύτες. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τέσσερα δίλεπτα που αποτελούσαν καθαρή εφεύρεση, αποφάσεις που αλλοίωσαν ευθέως την εξέλιξη και την έκβαση του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ απαιτεί από την Ομοσπονδία να σταματήσει να λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος. Να πάψει η σιωπή και η ανοχή. Αναμένουμε ξεκάθαρη, δημόσια και θεσμική τοποθέτηση για όλες τις παραπάνω καταγγελίες και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών για τις έκνομες ενέργειες που σημειώθηκαν, από όπου και αν προέρχονται.

Η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά τους αρμόδιους.