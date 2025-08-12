Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα πρόταση στην Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη που φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ

Πρόταση μαμούθ από τους Θεσσαλονικείς
Ο Χρήστος Ζαφείρης
Ο Χρήστος Ζαφείρης (ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει πίσω στην υπόθεση Χρήστου Ζαφείρη και σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από την Τσεχία κατέθεσε τρίτη, ακόμα μεγαλύτερη πρόταση στη Σλάβια Πράγας η οποία φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους.

Όπως αναφέρουν τσεχικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη δίνει 13 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, με μπόνους τα οποία ανεβάζουν τη συνολική αξία του deal στα 16 εκατομμύρια. Παράλληλα υπάρχει και ρήτρα μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή που φτάνει το 25%.

Ο Ιβάν Σαββίδης εμφανίζεται αποφασισμένος να φέρει τον διεθνή μέσο στην Τούμπα και, όπως όλα δείχνουν, οι Θεσσαλονικείς πλησιάζουν σε συμφωνία με τη Σλάβια. Οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τον Τσέχο σύλλογο να σκέφτεται σοβαρά την αποδοχή της πρότασης, καθώς –πέρα από την οικονομική διάσταση– αυξάνεται και η πίεση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ο Ζαφείρης επιθυμεί τη μεταγραφή, ενώ ο ΠΑΟΚ φέρεται να του προσφέρει τριπλάσιες αποδοχές σε σχέση με το ισχύον συμβόλαιό του, φτάνοντας περίπου στα 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αν ολοκληρωθεί, η μεταγραφή θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε κόστος, με τον 21χρονο χαφ να επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo