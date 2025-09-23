Αθλητικά

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ ήταν έξαλλος με την «απώλεια» της Χρυσής Μπάλας: Είναι ηθικό πλήγμα, του χρόνου θα είναι δική μας

Ο Μουνίρ Νασρουί εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, για την "ήττα" που γνώρισε ο γιος του από τον Ουσμάν Ντεμπελέ
Ο Λαμίν Γιαμάλ δίπλα στον πατέρα του (ΦΩΤΟ reuters)
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο θριαμβευτής στην απονομή της Χρυσής Μπάλας για το 2025, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λαμίν Γιαμάν της Μπαρτσελόνα.

Οι δυο νεαροί ποδοσφαιριστές τέθηκαν… αντιμέτωποι, με τον Λαμίν Γιαμάλ να φεύγει από το gala της Χρυσής Μπάλας μόνο με την κατάκτηση του του Kopa Trophy (έκανε το back-to-back). Ο τηλεοπτικός φακός δεν κατάφερε να δείξει κάποιο μορφασμό απογοήτευσης του επιθετικού της Μπαρτσελόνα, με τον πατέρα του -όμως- να το… πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα.

Αποχωρώντας από την εκδήλωση, ο Μουνίρ Νασρουί αρκέστηκε να πει στους δημοσιογράφους “του χρόνου είναι δική μας!”. Λίγο αργότερα, φιλοξενήθηκε στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή El Chiringuito και έβγαλε όλα τα νεύρα του για το αποτέλεσμα.

“Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία”, ανέφερε.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του Γιαμάλ είναι μόλις 36 ετών, γεννημένος στο Μαρόκο και μετανάστευσε στην Ισπανία σε πολύ μικρή ηλικία αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Να αναφέρουμε ότι σύσσωμη η οικογένειά του Λαμίν Γιαμάλ συνόδευσε τον 18χρονο άσο στην τελετή που έγινε χθες (22.09.2025) στο Παρίσι.

