Ο Πάτρικ Μπέβερλι γρονθοκόπησε και προσπάθησε να πνίξει την αδελφή του – Συνελήφθη ο πρώην παίκτης των Μπακς

Σοκαριστική είδηση από το χώρο του μπάσκετ. Ο πρώην NBAer, Πάτρικ Μπέβερλι, συνελήφθη στην κομητεία Φορτ Μπεν του Ρίτσμοντ, με κατηγορίες για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.

Η σύλληψη αφορά κατηγορία τρίτου βαθμού για επίθεση με πιθανή παρεμπόδιση της αναπνοής ή της κυκλοφορίας του αίματος, ένα αδίκημα που αντιμετωπίζεται σοβαρά από τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπέβερλι κατέβαλε εγγύηση ύψους 40.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.

Η είδηση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ο πρώην παίκτης του NBA είχε απομακρυνθεί από τα παρκέ, με την τελευταία του επαγγελματική εμπειρία να αφορά τη Χάποελ Τελ Αβίβ υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

“Άρπαξε την αδελφή του από τον σβέρκο με τα δύο χέρια”

Λίγο μετά, το “TMZ” έφερε στο… φως σοκαριστικές λεπτομέρειες, σχετικά με το περιστατικό βίας για το οποίο συνελήφθη ο Πάτρικ Μπέβερλι στο Τέξας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο πρώην παίκτης του NBA κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε την αδελφή του στο μάτι και την έπιασε από τον λαιμό για 30 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τις αρχές, η αδελφή του Μπέβερλι έφυγε από το σπίτι στη διάρκεια της νύχτας, για να συναντήσει τον σύντροφό της σε κοντινό πάρκο, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Όταν γύρισε, η μητέρα της ήταν ξύπνια. Της ζήτησε να πάει στο δωμάτιό της και στη συνέχεια της είπε να καλέσει τον σύντροφό της. Μόλις εκείνος έφτασε, η μητέρα κάλεσε τον Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στο σπίτι και άρπαξε την αδελφή του από τον σβέρκο με τα δύο χέρια. Την έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να μην έχει οξυγόνο και να μη μπορεί να αναπνεύσει για 20 με 30 δευτερόλεπτα.

Η αδελφή του Μπέβερλι υποστηρίζει ότι εκείνος την πέταξε στον τοίχο, πριν πέσει σε έναν καναπέ και στην προσπάθειά της να σηκωθεί, δεχθεί γροθιά στο μάτι. Ο Μπέβερλι της είπε ότι θα την σκοτώσει και στη συνέχεια ακολούθησε τον σύντροφό της εκτός σπιτιού. Τότε εκείνος κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο Μπέβερλι να συλληφθεί με την κατηγορία της σωματικής επίθεσης“.

Την περασμένη σεζόν, ο 37χρονος μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο παρελθόν πέρασε από Ντνίπρο, Ολυμπιακό, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, Χιούστον Ρόκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Λος Άντζελες Λέικερς, Σικάγο Μπουλς, Φιλαντέλφια Σίξερς, Μιλγουόκι Μπακς.

Σε 666 αγώνες στο NBA ο Μπέβερλι έγραψε 8.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 λάθη ανά 26.6 λεπτά.