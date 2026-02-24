Ο Παύλος Ντε Γκρες και η μητέρα του Άννα Μαρία στα βραβεία της ΕΟΕ

Η ΕΟΕ πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του 2025. Μεταξύ των καλεσμένων, στο Μέγαρο Μουσικής βρέθηκε ο Παύλος Ντε Γκρες και η μητέρα του, Άννα Μαρία.

Τον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και την μητέρα του, υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ενώ στο σημείο βρέθηκε και η σύζυγός του και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντορα Μπακογιάννη. Τον Παύλο Ντε Γκρες και την Άννα Μαρία χαιρέτησε και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΕ και νυν μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, Σπύρος Καπράλος.

Θυμίζουμε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου του 1960, ο τότε διάδοχο του θρόνου, Κωνσταντίνος, μαζί με τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμη αποτέλεσαν το πλήρωμα του σκάφους “Νηρεύς” και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, στην κλάση των “Ντράγκον”.

