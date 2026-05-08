Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με αστυνομική συνοδεία η αποστολή των Ισπανών στο Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Βαλένθια (08/05/26, 21:15, Newsit.gr) στο Telekom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ήδη στο γήπεδο.

Η αποστολή της Βαλένθια έφθασε μάλιστα στο Telekom Center Athens υπό αστυνομική προστασία, για να αποφευχθεί τυχόν επεισόδιο με οπαδούς στην Αθήνα, λίγο πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνόδευσαν το λεωφορείο με την αποστολή της Βαλένθια μέχρι το γήπεδο στο Μαρούσι, όπου οι “νυχτερίδες” θα ψάξουν το δεύτερο δικό τους διπλό, για να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο αγώνα στην έδρα του.