Ο Πινέδα έφτασε στο Μεξικό: «Πάντα ευγνώμων στον Αλμέιδα»

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ορμπελίν Πινέδα μόλις άνοιξε. Ο Μεξικανός πρώην μέσος της ΑΕΚ έφτασε στην πατρίδα του και σε λίγες ώρες θα παρουσιαστεί από τη Μοντερέι.

Η μεξικανική ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του (8.000.000 ευρώ) από την ΑΕΚ και κατάφερε να επαναπατρίσει τον Πινέδα μετά από 4 χρόνια στην Ελλάδα.

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Ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ, καθώς η Μοντερέι ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του (8.000.000 ευρώ) και τον επαναπατρίζει μετά από τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα.

Η Ένωση θα εισπράξει άμεσα το 50% του συνολικού ποσού της μεταγραφής, ενώ τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε συμφωνημένες δόσεις μέσα στον επόμενο χρόνο.

El mensaje de @Orbelin90 para toda la Familia Rayada. pic.twitter.com/HnsJqIflyQ — Rayados (@Rayados) July 21, 2026

Την Τρίτη (21/7) ο Πινέδα έφτασε στο Μεξικό, ενώ τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίασή του από την Μοντερέι, με τον 30χρονο άσο να αποθεώνει στις πρώτες του δηλώσεις τον Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο θα έχει και πάλι προπονητή.

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Ya está Orbelín Pineda en Monterrey. Mañana por la tarde será presentado oficialmente en el Gigante de Acero.



Video: Sahid Hernández pic.twitter.com/PRisd3plAf — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) July 21, 2026

“Είμαι πάντα ευγνώμων (σ.σ. στον Αλμέιδα). Τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια και ξέρει πολύ καλά πώς αισθάνομαι για εκείνον. Είναι ένας δουλευταράς που πάντα θέλει περισσότερα, ξέρει ότι τον εκτιμώ.

Ερχόμαστε σε μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες και θέλει να πετύχει σπουδαία πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να χαρίσουμε χαρές στους φιλάθλους, γιατί το αξίζουν” δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πινέδα.