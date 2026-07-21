Αθλητικά

Ο Πινέδα έφτασε στο Μεξικό: «Πάντα ευγνώμων στον Αλμέιδα»

Μέσα στην ημέρα ο πρώην μέσος της ΑΕΚ θα παρουσιαστεί από τη Μοντερέι
Ο Πινέδα
Ο Πινέδα σε φιλικό προετοιμασίας του Μεξικού/ (AP Photo/Kyusung Gong)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ορμπελίν Πινέδα μόλις άνοιξε. Ο Μεξικανός πρώην μέσος της ΑΕΚ έφτασε στην πατρίδα του και σε λίγες ώρες θα παρουσιαστεί από τη Μοντερέι.

Η μεξικανική ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του (8.000.000 ευρώ) από την ΑΕΚ και κατάφερε να επαναπατρίσει τον Πινέδα μετά από 4 χρόνια στην Ελλάδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ, καθώς η Μοντερέι ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του (8.000.000 ευρώ) και τον επαναπατρίζει μετά από τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα.

Η  Ένωση θα εισπράξει άμεσα το 50% του συνολικού ποσού της μεταγραφής, ενώ τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε συμφωνημένες δόσεις μέσα στον επόμενο χρόνο.

Την Τρίτη (21/7) ο Πινέδα έφτασε στο Μεξικό, ενώ τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίασή του από την Μοντερέι, με τον 30χρονο άσο να αποθεώνει στις πρώτες του δηλώσεις τον Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο θα έχει και πάλι προπονητή.

“Είμαι πάντα ευγνώμων (σ.σ. στον Αλμέιδα). Τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια και ξέρει πολύ καλά πώς αισθάνομαι για εκείνον. Είναι ένας δουλευταράς που πάντα θέλει περισσότερα, ξέρει ότι τον εκτιμώ.

Ερχόμαστε σε μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες και θέλει να πετύχει σπουδαία πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να χαρίσουμε χαρές στους φιλάθλους, γιατί το αξίζουν” δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πινέδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
72
71
68
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Πρόταση της CONMEBOL για Μουντιάλ 2030 με 64 ομάδες
Το Μουντιάλ του 2030 θα διεξαχθεί σε έξι χώρες, με την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο να αποτελούν τους βασικούς διοργανωτές, ενώ η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν από ένα παιχνίδi στους ομίλους
Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo