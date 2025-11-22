Ο Πογκμπά αγωνίστηκε μετά από 811 μέρες στη βαριά ήττα της Μονακό από τη Ρέν

Ο Πολ Πογκμπά αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023 σε ένα παιχνίδι της Γιουβέντους. Μετά από 811 μέρες και πολλά δικαστήρια επέστρεψε με τη φανέλα της Μονακό στην ενεργό δράση.

Τον Αύγουστο του 2023 είχε βρεθεί θετικός στο DHEA, μία ουσία που αυξάνει τη τεστοστερόνη στο σώμα και είναι απαγορευμένη για αθλητές. Η τιμωρία του ήταν για τέσσερα χρόνια, όμως το CAS τη μείωσε σε 18 μήνες.

Ο Γάλλος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μονακό μετά από πολύ καιρό. Η ομάδα του ηττήθηκε με 4-1 από τη Ρεν, όμως αυτός σίγουρα θα θυμάται για πάντα αυτή τη μέρα σα να ξεκινάει ξανά την καριέρα του. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι στη Ligue 1, καθώς δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Γαλλίας.