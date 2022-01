Το Τζίλιγχαμ – Όξφορντ έληξε 7-2 υπέρ των φιλοξενούμενων, με τον Κάμερον Μπράναγκαν να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, “εκτελώντας” τους γηπεδούχους από το σημείο του πέναλτι.

Ο Κάμερον Μπράναγκαν ήταν… αλάνθαστος από το σημείο του πέναλτι, πετυχαίνοντας γκολ και στις τέσσερις προσπάθειες του στο Τζίλιγχαμ – Όξφορντ (2-7) για την League One της Αγγλίας.

Ο 25χρονος μέσος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ και αγωνίστηκε στις εθνικές ομάδες Κ18 και Κ20 της Αγγλίας.

Ο Κάμερον Μπράναγκαν έκανε βρήκε… δίχτυα στο 12′, στο 48′, στο 55′ και στο 83′, κάνοντας το 0-2, το 0-3, το 0-4 και το 1-5.

