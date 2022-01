Ο Έρικ Σποέλστρα οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στην ήττα κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς, με ένα λάθος του να “κόβει” τρίποντο νίκης της ομάδας του στην παράταση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στη δεύτερη παράταση υπέρ των Καναδών, αλλά οι πρωτοπόροι της Ανατολής θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη νίκη, αν ο προπονητής τους δεν καλούσε ένα… δυστυχές τάιμ άουτ.

Με το σκορ στο 114-114 και 1,7 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Σποέλστρα ζήτηση τάιμ άουτ για να οργανώσει μία τελευταία επίθεση, την ώρα που ο Βίνσεντ είχε… ξεχυθεί στην επίθεση και ευστόχησε σε μακρινό τρίποντο.

Το σφύριγμα του διαιτητή είχε όμως ήδη ακουστεί και έτσι οι Μαϊάμι Χιτ έχασαν την ευκαιρία να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους στη σεζόν.

Miami called timeout before this bucket went in 😳



Heat-Raptors going to 3OT pic.twitter.com/aiUIthIuth