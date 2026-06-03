Αθλητικά

«Βόμβα» στο Roland Garros: Η Αρίνα Σαμπαλένκα αποκλείστηκε στα προημιτελικά με ήττα 2-1 σετ από την Ντιάνα Σνάιντερ

Αδιανόητη ανατροπή από την 22χρονη Ρωσίδα τενίστρια που πήρε το τρίτο σετ με 6-0!
Η Αρίνα Σαμπαλένκα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τον αποκλεισμό της στο Roland Garros / REUTERS/Stephane Mahe
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Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο φετινό Roland Garros, με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης των γυναικών, Αρίνα Σαμπαλένκα να αποκλείεται στα προημιτελικά του γαλλικού Γκραν Σλαμ μετά την ήττα της με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-0) από την Ντιάνα Σνάιντερ.

Μετά τον αποκλεισμό της περσινής πρωταθλήτριας, Κόκο Γκοφ, αλλά και της Ίγκα Σφιόντεκ, ήταν η σειρά της Αρίνα Σαμπαλένκα να γίνει θύμα έκπληξης στο Roland Garros, γνωρίζοντας μία απίθανη ήττα με ανατροπή και χωρίς να πάρει γκέιμ στο τρίτο σετ, από την Ντιάνα Σνάιντερ, Νο23 στον κόσμο.

Η Λευκορωσίδα σούπερ σταρ του τένις γυναικών, πήρε εύκολα το πρώτο σετ και προηγήθηκε με 4-1 και δύο μπρέικ διαφορά στο δεύτερο σετ, αλλά στη συνέχεια… αυτοκτόνησε και γνώρισε μία ήττα που θα ξεχάσει δύσκολα.

Η Ντιάνα Σνάιτνερ “έτρεξε” ένα απίστευτο 12-2 στα γκέιμ μετά τα μέσα του αγώνα και έριξε στο… καναβάτσο την περσινή φιναλίστ του Roland Garros, παίρνοντας την πρώτη δική της πρόκριση για τα ημιτελικά του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

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