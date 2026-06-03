Ο Άρης Betsson συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του προπονητή

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του Άρη Betsson με τον Βασίλη Σπανούλη, αφού ο Έλληνας προπονητής είπε το “ναι” στην πρόταση των “κιτρίνων”, για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Άρης Betsson αναμένεται να προχωρήσει σε μία σειρά από οικονομικές υπερβάσεις τη νέα σεζόν και η πρώτη “βόμβα” ήρθε από τη θέση του προπονητή, αφού ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αποδεχθεί την προσφορά των “κιτρίνων”.

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Η σχέση ζωής του προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, με τον κουμπάρο του και τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης, Νίκο Ζήση, αλλά και η σύνδεση του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Ρίτσαρντ Σιάο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έπαιξαν το ρόλο τους για να πειστεί ο Βασίλης Σπανούλης να αναλάβει τον ιστορικό σύλλογο.

Μετά την πορεία του στη Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης μπορούσε να συνεχίσει σε μία σειρά από ομάδες της Euroleague, αλλά προτίμησε το φιλόδοξο πλάνο του Άρη και την επιστροφή του στην Ελλάδα. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι έτσι οριστική και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του.