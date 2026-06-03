Μουντιάλ 2026: Aναστάτωση στην Εθνική Γαλλίας για τα λίγα εισιτήρια που θα δοθούν στους διεθνείς

Εθνική Γαλλίας και εντάσεις σε μια μεγάλη διοργάνωση, είναι μια κατάσταση που δεν μας είναι άγνωστη! Λίγο πριν οι “μπλε” πετάξουν για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να διεκδικήσουν το τρίτο τους τρόπαιο σε Μουντιάλ, το κλίμα στην ομάδα φέρεται να μην είναι σε καλά επίπεδα.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η “Equipe”, που αποκαλύπτει πως οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας έγιναν έξαλλοι λόγω των… εισιτηρίων που θέλουν να λάβουν από την Ομοσπονδία, για τα ματς του Μουντιάλ.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται,οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας ενημερώθηκαν ότι θα τους διατεθούν μόνο οκτώ εισιτήρια για την οικογένεια και τους φίλους τους, εν μέσω αυξανόμενου κόστους στο κορυφαίο τουρνουά του φετινού καλοκαιριού, με τους παίκτες να συναντιούνται με τον πρόεδρο της FFF την περασμένη Τρίτη (27.05.2026) και να ενημερώνονται πως ο κάθε παίκτης θα λάβει μόνο δύο εισιτήρια, με την επιλογή να αγοράσει άλλα έξι.

Οι παίκτες της Εθνικής Γαλίας εμφανίζονται να έμειναν απογοητευμένοι από την απόφαση καθώς η κατανομή κρίθηκε “πολύ χαμηλή”.

Και όλα αυτά, ενώ πριν από λίγους μήνες οι Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ και Ραγιάν Τσερκί ενημερώθηκαν από τους ανθρώπους της ομοσπονδίας πως θα μειωθούν κάποια μπόνους που ήταν να λάβουν οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές.