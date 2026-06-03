Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ: «Περιμένουμε τις ρουκέτες σου στο γήπεδο» του είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος

Ολοκληρώθηκε η σημαντική μετεγγραφική κίνηση της ΑΕΚ, η πρώτη γι’ αυτό το καλοκαίρι. Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των “κιτρινόμαυρων”, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Ολεξάντερ Ζουμπκόφ βρέθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα την Τρίτη (2/6), πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών με την ΑΕΚ.

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Ο 29χρονος διεθνής άσος αφήνει την Τραμπζονσπόρ και μετακομίζει στην Αθήνα για λογαριασμό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Στις υπογραφές του Ζούμπκοφ βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ανέφερε προς τον Ουκρανό: “Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ.

Περιμένουμε τις «ρουκέτες» σου στο γήπεδο, στη δική μας «Αγιά Σοφιά», στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις λίγα λόγια.

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Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ”.

Ο Ζουμπκόφ ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά, με υπογραφές, φωτογραφήσεις και δηλώσεις και στη συνέχεια αναχώρησε από την χώρα μας για τις διακοπές του.