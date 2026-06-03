Αθλητικά

Ο Μίλος Τεόντοσιτς ανακοινώθηκε ως νέος αθλητικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα

Επιστρέφει από νέο ρόλο στη Euroleague ο Μίλος Τεόντοσιτς
Ο Μίλος Τεόντοσιτς
Ο Μίλος Τεόντοσιτς σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ερυθρός Αστέρας απέτυχε φέτος να βρεθεί στα πλέι οφ της Euroleague και έχασε το εγχώριο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να αναμένεται πια να αλλάξει το πλάνο του για τη νέα σεζόν, δίνοντας τα “κλειδιά” σε έναν θρύλο της ομάδας, τον Μίλος Τεόντοσιτς.

Ένα χρόνο μετά το φινάλε της καριέρας του ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, ο Μίλος Τεόντοσιτς επιστρέφει στην αγαπημένη του ομάδα από νέο ρόλο, αφού ανακοινώθηκε ως ο αθλητικός διευθυντής των “ερυθρόλευκων” της Σερβίας.

Ο άλλοτε NBAer, αλλά και παίκτης του Ολυμπιακού, θα συνεργαστεί πλέον με το νέο προπονητή της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν σε Σερβία και Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
452
151
131
85
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo