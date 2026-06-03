Ο Μίλος Τεόντοσιτς ανακοινώθηκε ως νέος αθλητικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας απέτυχε φέτος να βρεθεί στα πλέι οφ της Euroleague και έχασε το εγχώριο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να αναμένεται πια να αλλάξει το πλάνο του για τη νέα σεζόν, δίνοντας τα “κλειδιά” σε έναν θρύλο της ομάδας, τον Μίλος Τεόντοσιτς.

Ένα χρόνο μετά το φινάλε της καριέρας του ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, ο Μίλος Τεόντοσιτς επιστρέφει στην αγαπημένη του ομάδα από νέο ρόλο, αφού ανακοινώθηκε ως ο αθλητικός διευθυντής των “ερυθρόλευκων” της Σερβίας.

Ο άλλοτε NBAer, αλλά και παίκτης του Ολυμπιακού, θα συνεργαστεί πλέον με το νέο προπονητή της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν σε Σερβία και Euroleague.