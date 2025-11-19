Ο Ραφαέλ Ναδάλ προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά την απόσυρσή του: «Ήταν υπέροχο να επιστρέψω σε γήπεδο τένις»

Ο Ράφαελ Ναδάλ έναν χρόνο μετά το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του πήρε μέρος σε προπόνηση στην ακαδημία τένις που διατηρεί.

Στην προπόνησή του ο Ράφαελ Ναδάλ ήταν μαζί με μία ανερχόμενη τενίστρια την Αλέξ Ίλα, η οποία είναι και μαθήτριας της ακαδημίας του. Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam φάνηκε να απολαμβάνει την επιστροφή του στα court, έστω και σε προπονητικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έναν χρόνο μετά, ήταν υπέροχο να επιστρέψω σε ένα γήπεδο τένις. Μου άρεσε η προπόνηση μαζί σου, Αλέξ Ίλα. Την επόμενη φορά θα είμαι πιο δυνατός», έγραψε ο Ισπανός θρύλος του τένις.

One year later, it felt great to be back on a tennis court!



It was great to practice with you @AlexEala05! Next time I will be stronger pic.twitter.com/XMHkkVvfWh — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 19, 2025

Η Ίλα όλοκλήρωσε μία ιστορική σεζόν για την καριέρα της, καθώς κατάφερε να μπει στις 50 καλύτερες τενίστριες του κόσμου στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.