Ο Ραφαέλ Ναδάλ προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά την απόσυρσή του: «Ήταν υπέροχο να επιστρέψω σε γήπεδο τένις»

«Μου άρεσε αλλά χρειάζομαι δύναμη» είπε ο Ισπανός παλαίμαχος τενίστας
Ραφαέλ Ναδάλ
Ο Ραφαέλ Ναδάλ στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του/ (Europa Press via AP)

Ο Ράφαελ Ναδάλ έναν χρόνο μετά το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του πήρε μέρος σε προπόνηση στην ακαδημία τένις που διατηρεί.

Στην προπόνησή του ο Ράφαελ Ναδάλ ήταν μαζί με μία ανερχόμενη τενίστρια την Αλέξ Ίλα, η οποία είναι και μαθήτριας της ακαδημίας του. Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam φάνηκε να απολαμβάνει την επιστροφή του στα court, έστω και σε προπονητικό χαρακτήρα.

«Έναν χρόνο μετά, ήταν υπέροχο να επιστρέψω σε ένα γήπεδο τένις. Μου άρεσε η προπόνηση μαζί σου, Αλέξ Ίλα. Την επόμενη φορά θα είμαι πιο δυνατός», έγραψε ο Ισπανός θρύλος του τένις.

Η Ίλα όλοκλήρωσε μία ιστορική σεζόν για την καριέρα της, καθώς κατάφερε να μπει στις 50 καλύτερες τενίστριες του κόσμου στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

