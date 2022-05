Απίστευτη είδηση από τις ΗΠΑ, με τον δύο φορές πρωταθλητή του NBA, Ραζόν Ρόντο να κατηγορείται ότι απείλησε να σκοτώσει τη μητέρα των παιδιών για τον πιο απίθανο λόγο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Άσλεϊ Μπάτσελορ υπέβαλε αίτηση έκτακτης προστασίας, μετά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου στο σπίτι της.

Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς φέρεται να “τρελάθηκε” όταν η 36χρονη Αμερικανίδα διέκοψε τον ίδιο και τον γιο τους την ώρα που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια, για να στείλει τον δεύτερο να ξεχωρίσει τα άπλυτα ρούχα του. Ο Ρόντο εμφανίζεται να διέλυσε τα πάντα στο σπίτι και την κονσόλα του παιχνιδιού και να έφυγε έξαλλος.

Η Μπάτσελορ ισχυρίζεται λοιπόν, ότι στη συνέχεια επέστρεψε και χτύπησε το παράθυρο με ένα όπλο, φωνάζοντας και ζητώντας της να του δώσει τον γιο τους. Εκείνη τρομοκρατήθηκε και δίστασε να το κάνει, με τον άλλοτε πρωταθλητή με τους Μπόστον Σέλτικς και τους Λος Άντζελες Λέικερς να την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκτακτη εντολή προστασίας ανέφερε τα εξής: «Φοβάμαι πολύ για την ασφάλειά μου και για την ασφάλεια των παιδιών μου. Ο Ραζόν έχει ιστορικό εκρηκτικής συμπεριφοράς. Χτυπάει σωματικά τον γιο μας και τον αποκαλεί με ονόματα όπως χέ…η και τον κατηγορεί ότι συμπεριφέρεται σαν σκύλα. Ο Ραζόν επιτίθεται λεκτικά στην κόρη μας. Της αποκαλεί τα ονόματά της όπως σκύλα και μ@@ν@. Ο Ραζόν έχει απειλήσει πολλές φορές τη ζωή μου έχει κάνει πολλές απειλές για τη ζωή μου και ότι θα με πυροβολήσει».

