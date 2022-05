Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, έδωσε συγχαρητήρια στους διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού, για την πρόκριση τους στο Final 4 της Euroleague.

Μάλιστα, ο Ρικ Πιτίνο έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Σλούκα, αναφερόμενος στις ηγετικές του ικανότητες, αλλά και στον Γιώργο Πρίντεζη, καλώντας τον να συνεχίσει να παίζει.

«Στα παιδιά της Εθνικής από τον Ολυμπιακό, τον Πρίντεζη, τον Λαρεντζάκη και τον Σλούκα, συγχαρητήρια για την πρόκριση στο Final 4. Εξαιρετικά παιδιά και ο Κώστας είναι η επιτομή του ηγέτη. Γιώργο, συνέχισε να παίζεις, μια φορά είσαι νέος!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός.

Congrats to my @HellenicBF guys from @olympiacosbc : Georgios Printezis, Giannoulis Larentzakis and @kos_slou

on making the final four. Great guys and Kostas is what leadership is all about. Georgios keep playing, you’re only young once 👏