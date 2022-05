Η Έβερτον κατάφερε να παραμείνει στην Premier League, ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο μία άσχημη σεζόν, που έφερε “σκληρή” κριτική στην ομάδα.

Ο άλλοτε παίκτης της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραχερ ήταν μάλιστα ένας από τους σχολιαστές στην αγγλική τηλεόραση, που δεν σταμάτησε να αφήνει… αιχμές κατά των “ζαχαρατών”, με αποτέλεσμα να υπάρξει και ένα ξέσπασμα εναντίον του, από τον Αντράντε Ριτσάρλισον.

Ο ποδοσφαιριστής της Έβερτον έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter, όπου και έγραψε: «Κάραχερ πλύνε το στόμα σου πριν μιλήσεις για μένα και την Έβερτον. Δεν σε σέβομαι…»

@Carra23 wash your mouth before you talk about me and everton and I don’t respect you 💩