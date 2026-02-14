Ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι κινδυνεύει με τιμωρία μετά τα σχόλια του για την διαιτησία

Σε μπελάδες μπήκε ο Ρόδρι. Ο Ισπανός μέσος κατηγορείται από την Αγγλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου για σχόλια για τη διαιτησία, αφού υποστήριξε ότι οι διαιτητές ήταν προκατειλημμένοι εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι στην ισοπαλία της (2-2) με την Τότεναμ, την 1η Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, κατακεραυνώνοντας τον διαιτητή, Ρομπ Τζόνσον αλλά και το VAR.

Η Αγγλική Ομοσπονδία κατηγόρησε τον Ρόδρι για ανάρμοστη συμπεριφορά και παραβίαση των κανονισμών, δίνοντάς του προθεσμία στον παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου για να απαντήσει.

Σε συνέντευξη μετά το ματς, κατά το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι προηγούνταν 2-0 στο ημίχρονο και φαινόταν να έχει σφραγίσει τη νίκη, μέχρι το αμφιλεγόμενο γκολ του Σολάνκε στο 53’. Ο επιθετικός της Τότεναμ έφερε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι, με το τελικό 2-2 να διαμορφώνεται 20 λεπτά πριν το τέλος.

Ο 29χρονος Ισπανός μέσος σχολίασε: «Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να το νιώσω βλέποντας τις εικόνες. Στο γήπεδο δεν μπορείς να δεις όλα όσα γίνονται. Είναι καθαρό φάουλ στην πρώτη φάση πριν από το γκολ. Το VAR υπάρχει για κάποιο λόγο και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερό μας, και αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχθηκαν. Ίσως αν δεν το έβαζαν να είχαμε κερδίσει. Δεν μιλάω ποτέ για τους διαιτητές, τους σέβομαι πολύ, αλλά πρέπει να προσέχουν τέτοιες φάσεις».

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FA, η Παρασκευή (13.02.2026) ήταν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την άσκηση κατηγορίας και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας δήλωσε: «Ο Ρόδρι κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με σχόλια που έκανε μετά τον αγώνα της Premier League απέναντι στην Tότεναμ την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Υποστηρίζεται ότι ο μέσος ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο σε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, κάνοντας σχόλια που υπονοούν προκατάληψη και/ή αμφισβητούν την ακεραιότητα ενός διαιτητή και/ή των διαιτητών αγώνα, κατά παράβαση του Κανονισμού 3.1 της FA. Ο Ρόδρι έχει προθεσμία έως την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου για να υποβάλει την απάντησή του».

Πλέον, αναμένεται η απόφαση της FA για την τιμωρία του Ισπανού, με ειδικούς σε αυτά τα θέματα στο Νησί να αναφέρουν ότι μπορεί να είναι από δύο παιχνίδια έως και πέντε, με την Σίτι να αναμένεται να χάσει έναν πολύ σημαντικό παίκτη στην μάχη του τίτλου.