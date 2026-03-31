Ο Ρομέλου Λουκάκου δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Νάπολι και η ρήξη είναι προ των πυλών

Αρχίζει και “στραβώνει” η κατάσταση ανάμεσα στον Ρομέλου Λουκάκου και τη Νάπολι. Ο Βέλγος επιθετικός δεν ανταποκρίθηκε στο τελεσίγραφο των “παρτερνοπέι” που έλεγε πως πρέπει να βρίσκεται στο προπονητικό της ομάδας μέχρι την Τρίτη (31.03.2026) και οι σχέσεις των δυο πλευρών οδηγούνται στα όρια.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις του, ο Ρομέλου Λουκάκου επιθυμούσε να παρατείνει την παραμονή του στην πατρίδα του για να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του μέχρι να επιστρέψει ξανά στο 100%, με την επιστροφή στην Ιταλία να παίρνει παράταση και τη Νάπολι να αντιδρά.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν την Τρίτη (31.03.2026), οι “παρτενοπέι” αναφέρουν τα εξής: “Η Νάπολι ανακοινώνει ότι ο Ρομέλου Λουκάκου δεν ανταποκρίθηκε στο σημερινό κάλεσμα για επανέναρξη των προπονήσεων.

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, καθώς και εάν θα συνεχίσει τη δραστηριότητα του παίκτη στην ομάδα σε μόνιμη βάση”.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 31, 2026

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά ΜΜΕ, η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Νάπολι φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λουκάκου, με την ομάδα του ιταλικού Νότου να παρουσιάζεται διατεθειμένη ακόμη και να τον βάλει στο “ψυγείο”, λιγότερο από 3 μήνες από την έναρξη του Μουντιάλ 2026 (ο Βέλγος επιθετικός θέλει να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας του).

Μένει να δούμε αν η ρήξη θα είναι οριστική ή ο Λουκάκου θα κάνει βήμα πίσω.