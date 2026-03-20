Ο Ροντινέι αποθέωσε τον Άντονι για το γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η ανάρτηση του αρχηγού του Ολυμπιακού για το Μπέτις - Παναθηναϊκός
Ο Άντονι
Ο Άντονι στο Μπέτις - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε “βαριά” ήττα με 4-0 από την Μπέτις στο Europa League, με τον Άντονι να είναι ένας από τους σκόρερ της ισπανικής ομάδας και να γνωρίζει την αποθέωση και από τον Ροντινέι του Ολυμπιακού.

Μετά το Μπέτις – Παναθηναϊκός, ο Ροντινέι έκανε σχετική ανάρτηση στο instagram και συνεχάρη τον συμπατριώτη του, για το γκολ του στην πρόκριση της ομάδας του επί των “πρασίνων” στο Europa League.

“Αδερφέ μου είσαι καταπληκτικός, σε υποστηρίζω πάντα”, έγραψε ο αρχηγός του Ολυμπιακού σε φωτογραφία του Άντονι, που τον δείχνει να πανηγυρίζει με καπέλο στο γήπεδο “Καρτούχα”.

rodinei

Ο Άντονι έκανε μάλιστα αναδημοσίευση στη συνέχεια, προσθέτοντας μία καρδιά στην ανάρτηση του Ροντινέι.

