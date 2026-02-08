Ο Ρούι Βιτόρια νέος προπονητής της Αλ Γουάσλ

Ο Ρουί Βιτόρια, 6 μήνες μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, βρήκε νέα ομάδα να καθοδηγήσει. Αυτή είναι η Αλ Γουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Αλ Γουάσλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια.

Ο 55χρονος τεχνικός επιστρέφει έτσι στην αραβική χερσόνησο μετά από μία πενταετία, καθώς είχε εργαστεί εκεί και στο παρελθόν, καθοδηγώντας την Αλ Νασρ το 2020.

Ο Βιτόρια αντικαθιστά τον Μεσούτ Μεράλ, υπογράφοντας μέχρι το 2027.

Η Αλ Γουάσλ θα γίνει η ενδέκατη ομάδα στην καριέρα του έμπειρου τεχνικού, καθώς εκτός από τη Αλ Νασρ και τον Παναθηναϊκό, ο Βιτόρια έχει δουλέψει ακόμα σε Βιλαφρανκένσε, Μπενφίκα Τζούνιορς, Φατίμα, Πάκος Φερέιρα, Γκιμαράες, Μπενφίκα, Σπαρτάκ Μόσχας και εθνική Αιγύπτου.