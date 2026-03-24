Ο Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μετά από μία δεκαετία με τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει, με τον ίδιο να το ανακοινώσει μέσω isntagram.

Η Λίβερπουλ και ο Σαλάχ μπορεί να έχουν συμβόλαιο για ακόμα μία σεζόν, όμως όπως φαίνεται έχουν συμφωνήσει να αποχωρήσει ο Αιγύπτιος, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ο επόμενος προορισμός του, με τη Σαουδική Αραβία να είναι η πιο πιθανή επιλογή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γεια σε όλους, δυστυχώς η ημέρα ήρθε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού μου. Θα αφήσω την Λίβερπουλ στο φινάλε της σεζόν. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσο βαθιάς αυτός ο σύλλογος, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι, θα γινόντουσαν μέρος της ζωής μου» δήλωσε αρχικά ο Σαλάχ στο βίντεο που ανέβασε.

Και πρόσθεσε: «Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι πάθος, είναι ιστορία. Είναι πνεύμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια σε κάποιον που δεν είναι μέρος αυτού του συλλόγου. Πανηγυρίσαμε νίκες, κερδίσαμε τα σημαντικότερα τρόπαια και παλέψαμε μαζί σε δύσκολες στιγμές.

Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα που είναι μέρος αυτού του συλλόγου κατά τη διάρκεια της καριέρας μου εδώ, ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην, και στους οπαδούς. Δεν έχω αρκετά λόγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στήριξη που μου δώσατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου αλλά και στις δύσκολες στιγμές είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και κάτι που θα κουβαλώ για πάντα».

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να κλείσει την αυλαία της λαμπρής καριέρας του με την Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26. Η στιγμή για να γιορτάσουμε πλήρως την κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ», έγραψαν οι κόκκινοι στην ανάρτησή τους.

Ο Αιγύπτιος με τη φανέλα της Λίβερπουλ έχει πετύχει 255 γκολ και έχει δώσει 122 ασίστ σε 435 παιχνίδια και είναι ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.