Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να οδηγεί τον Ολυμπιακό στη Euroleague και μετά το νέο σερί νικών μέσα στο Φεβρουάριο, κέρδισε και το βραβείο του MVP του μήνα στη διοργάνωση.

Με 18,5 πόντους και 7,4 ριμπάουντ κατά μέσο, ο Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στο 4-0 που “έτρεξε” η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτό το διάστημα, συγκεντρώνοντας και 23,5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ κατέκτησε έτσι για δεύτερη φορά το βραβείο του MVP του μήνα στη Euroleague, αφού το ίδιο είχε συμβεί και το Νοέμβριο.





For keeping his short-handed team in first place despite three road games during the month, Sasha Vezenkov of @olympiacosbc is Euroleague Basketball’s choice as this month’s MVP pic.twitter.com/pgwau4b4a5