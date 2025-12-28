Ο Σέιμπεν Λι τελειώνει από τον Ολυμπιακό και οδεύει προς την Αναντολού Εφές

Κοντά στην επιστροφή του στην μπασκετική Τουρκία βρίσκεται ο Σέιμπεν Λι, μιας και ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές για την παραχώρησή του Αμερικανού γκαρντ.

Η θέση του Σέιμπεν Λι έγινε ακόμη πιο περιορισμένη στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό, μετά από την προσθήκη του Μόντε Μόρις και η Αναντολού Εφές του Πάμπλο Λάσο έδειξε την πρόθεσή της, να καλύψει το συμβόλαιό του Αμερικανού γκαρντ ως το τέλος της σεζόν. Να σημειωθεί ότι ο Λι ήταν και επιλογή του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, που αποτελεί πλέον παρελθόν από την τουρκική ομάδα..

Να αναφέρουμε ότι ο Λι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για τη σεζόν 2026/27, με τον σύλλογο του Πειραιά να διατηρεί τον έλεγχο της απόφασης, καθώς μπορεί είτε να προχωρήσει σε opt-in για ακόμη έναν χρόνο είτε να επιλέξει τη λήξη της συνεργασίας, χωρίς να ενεργοποιήσει τη σχετική οψιόν.