Ο Σεμπά πέτυχε το γκολ της χρονιάς στη Super League 2 με ανάποδο ψαλίδι

Η Μαρκό νίκησε με 2-0 τα Χανιά χάρη σε δύο υπέροχα γκολ του Σεμπά. Το δεύτερο ειδικά, θα είναι υποψήφιο για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στη Super League 2, ίσως και γενικότερα στην Ελλάδα.

Ο Σεμπά με ανάποδο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον τερματοφύλακα των Χανίων για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς στη Μαρκό, που βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου της στη Super League 2.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε ανοίξει το σκορ με ακόμα ένα όμορφο γυριστό σουτ. Στη φάση του πρώτου γκολ είχε απίστευτη ψυχραιμία και ωραίο στυλ στην ολοκλήρωση της φάσης που άνοιξε το σκορ για τη Μαρκό.