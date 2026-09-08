Ολυμπιακός – Βόλος: Η ώρα του αγώνα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον δείτε

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League, Ολυμπιακός και Βόλος κοντράρονται εκ νέου, αυτή τη φορά για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Με το μυαλό όλων να βρίσκεται ακόμη κολλημένο στον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ολυμπιακός και Βόλος καλούνται να αγωνιστούν στις 21:45 στο “Καραϊσκάκης”, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν το 2/2 στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και την ομάδα της Μαγνησίας να “κυνηγάει” ένα θετικό αποτέλεσμα, μετά την εντός έδρας ισοπαλία που έφερε την πρώτη αγωνιστική.

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Οι δυο ομάδες αναμλενεται να αγωνιστούν με πολλές αλλαγές. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ειδικά, καλείται να βάλει σιγά-σιγά στο κλίμα τα πολλά, νέα μετεγγραφικά αποκτήματα των τελευταίων ημερών.

Το Ολυμπιακός – Βόλος θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, ενώ -φυσικά- θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

Η 2η αγωνιστική με τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

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21:45: Ολυμπιακός – Βόλος ELABET, “Γεώργιος Καραϊσκάκης” (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο στάδιο (ΣΚΑΪ Hybrid)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45: Αστέρας Τρίπολης – Άρης, “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” (ΣΚΑΪ)