Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ημέρα του deal με την ΑΕΚ για τη Sunel Arena και η περίπτωση του Περιστερίου

Σημαντική ημέρα είναι η σημερινή (08.09.2026) για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, όσον αφορά την παραχώρηση ή όχι της Sunel Arena από την ΑΕΚ, για χρήση της στο διάστημα που διαρκέσει ανακαίνιση του ΣΕΦ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ είναι και μέσα στην η μέρα αναμένεται να υπάρχει κατάληξη στην υπόθεση. Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη (10.09.2026) εκπνέει η προθεσμία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ και ο ΕΣΑΚΕ πιέζει προκειμένου να διεξαχθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος που θα χρειαστεί να έχει κλειδάριθμο, σε περίπτωση που δύο ομάδες συγκατοικήσουν.

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ΑΕΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται σε “πυρετώδεις” συζητήσεις που αφορούν σε κάθε λεπτομέρεια της παραχώρησης του γηπέδου στα Άνω Λιόσια. Υπάρχουν ζητήματα ουσιαστικά, όπως για τις δικλείδες ασφαλείας που ζητεί η Ένωση για τις περιπτώσεις φθορών στον χώρο του γηπέδου, μέχρι και τεχνικά που όμως δεν είναι εύκολα προσπελάσιμα, όπως το γεγονός ότι οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικές εταιρίες διαχείρισης εισιτηρίων.

Οι δυο πλευρές ψάχνουν να βρουν τη… χρυσή τομή, με το deal τους να παραμένει ακόμα στον “αέρα”. Εφόσον αυτό επιτευχθεί, θα προβλέπει μίσθωση με τον αγώνα -σε Ελλάδα και Euroleague- καθώς δεν είναι ακόμη απόλυτα σαφές πότε θα είναι έτοιμο προς χρήση το νέο ΣΕΦ (όχι πριν τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027).

Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρξει συμφωνία, η πιο εφικτή εναλλακτική επιλογή για τον Ολυμπιακό είναι το “Ανδρέας Παπανδρέου” του Περιστερίου, που όμως έχει χωρητικότητα μόλις 4.000 θεατών, δηλαδή λιγότερα από τη μισή της Sunel Arena και το 1/4 του νέου ΣΕΦ, κάτι που θα “πονέσει” την… τσέπη των Πειραιωτών.