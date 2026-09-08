Με Στέφανο Τσιτσιπά η Εθνικής Ελλάδας στη Σλοβακία για το Davis Cup

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο US Open σταμάτησε στη φάση των “16”, με τον Μπεν Σέλτον να αποκλείει με άνεση τον Έλληνα πρωταθλητή (3-0 σετ με 6-2, 6-3, 6-4).

Παρά την επιβάρυνση από την ιστορική του παρουσία στο Davis Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει στο Κόζιτσε για να στηρίξει την Εθνική τένις στο Davis Cup.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα qualifiers της διοργάνωσης στις 19-20 Σεπτεμβρίου στις αναμετρήσεις κόντρα στη Σλοβακία, για το World Group I του Davis Cup (χωμάτινη επιφάνεια).