Αθλητικά

Με Στέφανο Τσιτσιπά η Εθνικής Ελλάδας στη Σλοβακία για το Davis Cup

Ο επόμενος αγωνιστικός “σταθμός” του Έλληνα πρωταθλητή, θα είναι με τη γαλανόλευκη φανέλα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο US Open σταμάτησε στη φάση των “16”, με τον Μπεν Σέλτον να αποκλείει με άνεση τον Έλληνα πρωταθλητή (3-0 σετ με 6-2, 6-3, 6-4).

Παρά την επιβάρυνση από την ιστορική του παρουσία στο Davis Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει στο Κόζιτσε για να στηρίξει την Εθνική τένις στο Davis Cup.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα qualifiers της διοργάνωσης στις 19-20 Σεπτεμβρίου στις αναμετρήσεις κόντρα στη Σλοβακία, για το World Group I του Davis Cup (χωμάτινη επιφάνεια).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
281
173
167
151
145
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo