ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η ενδεκάδα που σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για την πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League

Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε την ΛΑΣΚ (08.09.2026, 19:45, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 2 HD), στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με την Ένωση να επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 σεζόν, ενώ συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση, με το συγκεκριμένο φορμάτ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΛΑΣΚ, μια ομάδα με την οποία συνυπήρξε στο ίδιο pot δυναμικότητας (4ο), στην κλήρωση της φάσης του Champions League και που βρίσκεται πιο χαμηλά στο UEFA Ranking (νο 65 η Ένωση και νο 134 οι Αυστριακοί). Η Ένωση γνωρίζει πως εάν θέλει να κάνει κάτι καλό στη διοργάνωση, θα πρέπει να πάρει το αποψινό ματς, που θα γίνει σε μια κατάμεστη Allwyn Arena.

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Η ΑΕΚ δείχνει αγωνιστικά έτοιμη για την πρόκληση της ΛΑΣΚ, με την επίθεσή της να σκοράρει ακατάπαυστα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει σημειώσει σε 3 ματς εντός έδρας 13 τέρματα. Θυμίζουμε ότι την τελευταία της χρονιά στο Champions League (2018/19), η Ένωση ολοκλήρωσε τους έξι αγώνες στον όμιλο, χωρίς βαθμό.

Στα αγωνιστικά, ο Στρακόσα δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση, με τον Μπρινιόλι να φαντάζει το φαβορί για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι διαθέσιμοι.

Στην αμυντική διάταξη των «κιτρινόμαυρων» αναμένονται οι Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας και Μουκουντί, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Βιτάλις και Κάιρινεν διεκδικούν θέση δίπλα στον Μαρίν. Στα άκρα της επίθεσης θα τοποθετηθούν οι Κοϊτά και Μάγερ, με τους Βάργκα και Γιόβιτς να συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς στο αρχικό σχήμα της αυστριακής ομάδας, αγωνιζόμενος ως δανεικός από την ΑΕΚ. Αμφίβολος είναι για την ΛΑΣΚ ο πολύτιμος επιθετικός Αντένιραν, που έλειψε από όλα τα ματς μετά την αναμέτρηση με τη Σέλτικ. Το κενό του αναμένεται να καλύψει ο φορμαρισμένος Λανγκ, δίπλα στον πολύ επικίνδυνο Ουσόρ.

Οι πιθανές ενδεκάδες του αγώνα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κίχμπαουερ): Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο

Βοηθοί: Πέδρο Μαρτίνς, Γκονσάλο Νούνο Σοάρες

Τέταρτος διαιτητής: Αντρέ Ναρκίσο

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς

AVAR: Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο