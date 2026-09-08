ΑΕΚ: Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της στη League Phase του Champions League, οι ημερομηνίες και οι ώρες

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για “μάχη” αλλά και για να “λάμψει”. Η Ένωση επέστρεψε στο χρυσοφόρο Champions League και μπαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase της “λαμπερής” διοργάνωσης.

Μετά την πρόκριση επί της Λέφσκι στα playoffs του Champions League, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θα… κουνήσει το σεντόνι ξανά μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση αρχίζει απόψε (08.09.2026, 19:45, Newsit.gr, Magenta SPORT 2 HD) το μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι της μπροστά στους φίλους της, υποδεχόμενη της ΛΑΣΚ (στην ουσία, ανοίγει την αγωνιστική αυλαία, μαζί με το Μπριζ – Άστον Βίλα).

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Ακολουθούν δύο διαδοχικές αποστολές στη Αγγλία, απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ (σ.σ. δήλωσε ως έδρα το γήπεδο της Τσέλσι στο Λονδίνο) και Μάντσεστερ Σίτι, πριν από το κορυφαίο της… ραντεβού στο φετινό Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη συνέχεια, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κόμο στη γειτονική Ιταλία και θα κλείσει αγωνιστικά το 2026 στη διοργάνωση, υποδεχόμενη τη Γαλατάσαραϊ.

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2027, με τη Ρόμα να έρχεται στην Allwyn Arena και την Ένωση να ολοκληρώνει τη League Phase, στην έδρα της Ντόρτμουντ.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:

1η αγωνιστική: AEK – ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Σαχτάρ – ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

Οι ημερομηνίες του Champions League

League Phase

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

1ος αγώνας: 16-17 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 23-24 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 9-10 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 16-17 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 6-7 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 13-14 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 27-28 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 4-5 Μαΐου 2027

Τελικός

5 Ιουνίου 2027 στο Γουάντα Μετροπολιτάνο