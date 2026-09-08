Champions League: Το ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, τα Ρεάλ – Ίντερ, Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Καρέρτσα στην Ντόρτμουντ

Τριάντα έξι ομάδες, ανάμεσά τους και η πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, ξεκινάνε το τριήμερο 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου το ταξίδι τους στ΄ αστέρια του Champions League.

Η διαδρομή στη League phase του Champions League ξεκινάει απόψε (08.09.2026) για να οδηγήσει στα πλέι οφ και στη συνέχεια στα νοκ άουτ ζευγάρια, που θα βγάλουν τον τελικό του “Metropolitano” στη Μαδρίτη, στις 5 Ιουνίου 30 Μαίου.

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Έξι αναμετρήσεις θα ανοίξουν απόψε την αυλαία του Champions League, με τα ΑΕΚ – ΛΑΣΚ και Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα να είναι οι αναμετρήσεις που θα κάνουν “σέντρα” στις 19:45.

Από τα ματς της βραδιάς, τα… βλέμματα συγκεντρώνει το Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ, το Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι, όπως και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο Champions League, με το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης

12:00 UEFA Youth League ΑΕΚ Κ19 – ΛΑΣΚ Λίντσερ Κ19 / Magenta Sport 1HD

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19:45 Champions League ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ / Magenta Sport 2HD

19:45 Champions League Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα / Magenta Sport 5HD

22:00 Champions League Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ / Magenta Sport 4HD

22:00 Champions League Λιλ – Μπέτις / Magenta Sport 7HD

22:00 Champions League Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι / Magenta Sport 6HD

22:00 Champions League Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ / Magenta Sport 3HD

Τα υπόλοιπα ματς της 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη 09.09.2026

Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ (19:45)

Στουτγκάρδη-Βίκινγκ (19:45)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατασαράι (22:00)

Νάπολι-Άρσεναλ (22:00)

Πέμπτη 10.09.2026

Φενέρμπαχτσε-Ρόμα (19:45)

PSV Αϊντχόφεν-Σαχτάρ Ντόνετσκ (19:45)

Κόμο-Λειψία 22:00

Μπάγερν Μονάχου-Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σαμπάχ (22:00)

Σλάβια Πράγας-Λανς (22:00)