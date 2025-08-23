Αθλητικά

Ο Σωκράτης Διούδης αποχωρεί από την Γκαζιαντέπ και επιστρέφει στον Άρη σύμφωνα με τους Τούρκους

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα για τους Θεσσαλονικείς ο Σωκράτης Διούδης
EUROPEAN QUALIFIERS
EUROPEAN QUALIFIERS / ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Σωκράτης Διούδης όπως υποστηρίζουν τουρκικά δημοσιεύματα δεν θα συνεχίσει στην Γκαζιαντέπ και ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα και συγκεκριμένα τον Άρη.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα reformhaber.com, η συνεργασία του Διούδη με την ομάδα ολοκληρώθηκε κοινή συναινέσει και πλέον απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση του deal με τον Άρη. Μάλιστα, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα ο έμπειρος τερματοφύλακας αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο Σωκράτης Διούδης έκανε τα πρώτα του βήματα στον Άρη, προτού πάρει μεταγραφή για την Μπριζ το 2014. Ο ίδιος επέστρεψε στους Θεσσαλονικείς τη σεζόν 2016/17, πριν ακολουθήσει η θητεία του στον Παναθηναϊκό, όπου κατέγραψε 125 συμμετοχές.

Το 2023 μετακόμισε στην πολωνική Ζαγκλέμπιε, αγωνιζόμενος σε 36 αγώνες, ενώ την περασμένη χρονιά φόρεσε τη φανέλα της Γκαζιαντέπ, μετρώντας 21 συμμετοχές. Μάλιστα, αγωνίστηκε και στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος για 23 λεπτά, λόγω αποβολής του βασικού τερματοφύλακα Μποζάν.

