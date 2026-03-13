Ο Σωτήρης Κοντούρης θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής στο Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια της σεζόν στη Super League, με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, σε έναν αγώνα που δεν θα έχει διαθέσιμο τον Σωτήρη Κοντούρη.

Έχοντας συμπληρώσει κάρτες στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Κοντούρης καλείται να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής στη Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης για να συμβεί αυτό.

Ο Ισπανός προπονητής του “τριφυλλιού” θέλει να έχει διαθέσιμο τον Έλληνα μέσο στα πλέι οφ του πρωταθλήματος και έτσι τον δήλωσε να απουσιάσει στο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής.