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Αθλητικά

Ο Σωτήρης Πανταλέων μπαίνει στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Θέση στην ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού παίρνει ο θρύλος του βόλεϊ
Ο Σωτήρης Πανταλέων
Ο Σωτήρης Πανταλέων σε αγώνα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ένας θρύλος της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Πανταλέων θα αποτελέσει νέο μέλος στο Δ.Σ. της “πράσινης” ΠΑΕ, αντικαθιστώντας τον μέχρι πρότινος, δεύτερο αντιπρόεδρο, Γιάννη Παναγιωτίδη.

Ο Σωτήρης Πανταλέων υπήρξε εμβληματικός αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, περνώντας το σύνολο της καριέρα του με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, αλλά πλέον θα ενισχύσει το ποδοσφαιρικό τμήμα του αγαπημένου του συλλόγου.

Στο Δ.Σ. του Παναθηναϊκού βρίσκεται για λογαριασμό του Ερασιτέχνη και ο πρόεδρος, Δημήτρης Βρανόπουλος, με τον Σωτήρη Πανταλέων να κατέχει και τη θέση του διευθυντή των αγωνιστικών τμημάτων της “μάνας του λόχου”.

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