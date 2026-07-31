Ολυμπιακός: Στο Mega η ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει ενάντια στη Ναϊμέγκεν το ευρωπαϊκό ταξίδι της σεζόν 2026/27 και πλέον είναι γνωστό και το κανάλι που θα μεταδώσει τη ρεβάνς στην Ολλανδία για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

Το δεύτερο ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη ολλανδική Ναϊμέγκεν θα μεταδοθεί από το Mega την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 20:30, ενώ το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» (04/08/26, 21:00) θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στη League Phase του Europa League και θα παλέψει σε δύο προκριματικούς γύρους να βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά στην τελική φάση του Champions League.