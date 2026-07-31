Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα διαμαντένια δαχτυλίδια φούντωσαν τις φήμες για γάμο του Πορτογάλου με την Χεορχίνα Ροντρίγκεζ το Σαββατοκύριακο

Η κοινή εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα Ροντρίγκεζ σε υπερπολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα με δύο τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια έβαλαν φωτιά στα σενάρια για γάμο του ζευγαριού μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου πέρυσι στην Χεορχίνα Ροντρίγκεζ και σύμφωνα με τοπικά Μέσα σχεδιάζουν να παντρευτούν το Σαββατοκύριακο, χώρις αυτά τα σενάρια να επιβεβαιώνονται επίσημα αυτή τη στιγμή.

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Ένας παρουσιαστής ανέφερε ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό κτήμα Quinta da Regaleira στη Σίντρα της Πορτογαλίας, κάτι που όμως δεν φαίνεται να είναι εφικτό, μιας και το κτήμα θα μείνει ανοικτό προς το κοινό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα γίνει εκεί η τελετή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ με τα διαμαντένια δαχτυλίδια τους/ Joan Llado / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ο 42χρονος Πορτογαλός σταρ σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Πιρς Μόργκαν είχε αναφέρει ότι στόχος του είναι να γίνει ο γάμος μετά το Μουντιάλ, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Ισπανία. «Ελπίζω να φτάσω στο γάμο μου με το τρόπαιο του πρωταθλητή», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι το πρόσωπο που αγαπώ περισσότερο», είχε προσθέσει ο Κριστιάνο για την Χεορχίνα.

Ο Πορτογάλος σταρ γνωρίστηκε με την Χεορχίνα το 2016 σε ένα κατάστημα της Gucci που δούλευε τότε η μέλλουσα σύζυγός του και τον περασμένο Αύγουστο της έκανε πρόταση γάμου.