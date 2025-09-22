Ο Στεφάν Λανουά δικαιώνει τον Ολυμπιακό για το πέναλτι που ζήτησε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Η αναφορά του στο ΑΕΛ – ΑΕΚ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το video με τον σχολιασμό των αμφισβητούμενων φάσεων των αγώνων της Super League, με τον Στεφάν Λανουά να αναλύει διαιτητικές αποφάσεις της 4ης αγωνιστικής της Super League και -μεταξύ άλλων- να ασχολείται με το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στη φάση του Καμπελά με τον Τετέ στη Λεωφόρο.

Ο Στεφάν Λανουά τόνισε ότι έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση από τον VAR και να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού και του Καμπελά.

Παράλληλα για το πρώτο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ στην έδρα της ΑΕΛ τόνισε ότι σωστά ακυρώθηκε και δεν έπρεπε να κάνει on-field review ο διαιτητής. Ο Στεφάν Λανουά, πάντως, δεν σχολιάζει καν τη φάση στην οποία η Ένωση ζητάει αποβολή του Παντελάκη, στο σκληρό μαρκάρισμα στον Γιόβιτς.

Ακόμα, ο Στεφάν Λανουά τονίζει ότι σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Παναιτωλικού στην Τούμπα, όπως και η κόκκινη του Χριστογεώργου. Επίσης, για το Κηφισιά – Άρης αναφέρει ότι δόθηκε σωστά πέναλτι στους κίτρινους, όμως κακώς ακυρώθηκε το γκολ των τυπικά γηπεδούχων για το χέρι του Τεττέη.

Ο Στεφάν Λανουά μίλησε…

Για τη φάση Καμπελά – Τετέ: “Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή.

Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι“.

Για το πρώτο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ: “Είναι παράβαση αν ένας παίκτης σκοράρει στο αντίπαλο τέρμα με το χέρι είτε απευθείας είτε στη συνέχεια της φάσης ακόμα και ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δει ο διαιτητής τη φάση, γιατί είναι μια αντικειμενική απόφαση (με βάση τα γεγονότα)“.

Για το ακυρωθέν γκολ της Κηφισιάς: “Σε σύγκριση με το προηγούμενο περιστατικό, δεν είναι ο ίδιος παίκτης που σκοράρει μετά από ακούσιο άγγιγμα της μπάλας με το χέρι από συμπαίκτη του. Αυτο το χέρι δεν τιμωρείται και έπρεπε να μετρήσει, σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού”.

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Άρης: “Σε αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια της σέντρας, ο Παντελίδης κρατάει τον αντίπαλό του. Δεν επιχειρεί να παίξει την μπάλα παρά μόνο να εμποδίσει τον αντίπαλο. Περιμένουμε πέναλτι και παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής χάσει τη φάση“.

Για την κόκκινη στον Χριστογεώργο: “Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας εκτός της περιοχής ακούμπησε την μπάλα με το χέρι του για να εμποδίσει προφανή ευκαιρία για γκολ του επιτιθέμενου. Περιμένουμε, όπως κι έγινε, ο διαιτητής να δείξει κόκκινη κάρτα για άρνηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ“.

Για το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού: “Στο ξεκίνημα της επίθεσης ο παίκτης του Παναιτωλικού κάνει φάουλ, πατώντας τον αντίπαλό του και στη συνέχεια η ομάδα του σκοράρει. Με την παρέμβαση του VAR ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα για καθαρό φάουλ στην αρχή της επίθεσης”.