Ο Στέφανος Ντούσκος γράφει ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Η ώρα και το κανάλι του τελικού

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα παλέψει για την κορυφή το πρωί της Κυριακής
Paris 2024 Olympics - Rowing - Men's Single Sculls Quarterfinals - Vaires-sur-Marne Nautical Stadium - Flatwater, Vaires-sur-Marne, France - July 30, 2024. Stefanos Ntouskos of Greece in action. REUTERS
Paris 2024 Olympics - Rowing - Men's Single Sculls Quarterfinals - Vaires-sur-Marne Nautical Stadium - Flatwater, Vaires-sur-Marne, France - July 30, 2024. Stefanos Ntouskos of Greece in action. REUTERS/Yara Nardi

Ο Στέφανος Ντούσκος θέλει να γράψει ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Την δυνατότητα να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα θα έχει ο Στέφανος Ντούσκος στον μεγάλο τελικό του σκιφ αντρών.

Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο πραγματοποιώντας μία εξαιρετική κούρσα και ένα συγκλονιστικό φινάλε κατάφερε να πάρει την 3η θέση στον ημιτελικό της Παρασκευής τερματίζοντας μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο μαζί με τους άλλους βασικούς διεκδικητές των μεταλλίων , τον Γερμανό χρυσό Ολυμπιονίκη του Παρισιού Όλιβερ Ζάϊντλερ και τον Ολλανδό χάλκινο ολυμπιονίκη Φαν Ντορπ.

Ο χρόνος για τον Έλληνα πρωταθλητή ήταν 6:53.62 μια ανάσα από το 6:53.51 του Φαν Ντορπ και το 6:52.52 του Ζάϊντλερ. Μάλιστα είναι καλύτερος κι του πρώτου της 2ης ημιτελικής σειράς του Λευκορώσου Ζάλατι που τερμάτισε σε 6:54.29.

Ο μεγάλος τελικό έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή το πρωί στις 09:31 ώρα Ελλάδας και ο Στέφανος Ντούσκος θα αγωνιστεί στην 6η διαδρομή δίπλα στον Φαν Ντορπ και βέβαια θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2. Αν φτάσει στην κατάκτηση κάποιου μεταλλίου θα είναι το πρώτο του Στέφανου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το 30ο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών.

