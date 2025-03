Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είδαν το Χιτ – Πίστονς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα βρίσκονται στο Μαϊάμι, προκειμένου να αγωνιστούν στο Miami Open.

Λίγο πριν την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η αγαπημένη του Πάουλα Μπαντόσα εκμεταλλεύτηκαν τον ελεύθερο χρόνο τους και πήγαν στην Kaseya Arena, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των Χιτ με τους Πίστονς.

Το ζευγάρι πέρασε πολύ καλά στις πρώτες θέσεις του γηπέδου, όπως φαίνεται από τα παρακάτω βίντεο.

POV: you bump into Tsitsipas & Badosa courtside at the @MiamiHEAT game pic.twitter.com/8z4sIrHm2a