Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ στην πρεμιέρα του «Six Kings Slam»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στο «Six Kings Slam» τον επόμενο μήνα, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP) θ’ αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του. Εκτός του Έλληνα πρωταθλητή, στο «Six Kings Slam» θα παίξουν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.

Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί το τριήμερο 15, 16 και 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ και οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους. Ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το έξι εκατ. δολάρια! Ε

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει στην πρεμιέρα του τουρνουά (Τετάρτη 15.09.2025) κόντρα στον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ.

Ο νικητής θα παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4) για μια θέση στον τελικό του τουρνουά, ενώ ο Νορβηγός, Χόλγκερ Ρούνε (Νο 11), θα «μονομαχήσει» με τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) και ο νικητής με τον Ισπανό και Νο 1 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.